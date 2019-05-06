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6 май 2019

Власти Москвы попросили водителей пересесть на метро

Власти Москвы попросили водителей пересесть на метро

В Москве перекроют движение транспорта из-за генеральной репетиции парада Победы. Ограничения начнут действовать уже с 5:30

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к московским водителям с просьбой отказаться от поездок на личном транспорте 7 мая. В ведомстве объяснили, что завтра ожидаются серьезные осложнения дорожного движения из-за генеральной репетиции парада Победы. В сложившейся ситуации водителям не рекомендуют ездить на личном транспорте на запад и в центр столицы.

Ранее сообщалось, что в Москве до 9 мая на ряде улиц будет ограничено движение в связи с подготовкой и проведением парада Победы. Так, 7 и 9 мая с 05:30 до 08:00 для проезда будут закрыты улицы Нижние Мневники, Красная Пресня, Садовая-Кудринская и ряд других. Кроме того, перекроют и Звенигородское шоссе. Плюс ко всему 7 мая с 05:30 до завершения репетиции движение ограничат в центре столицы. Закрыты будут улицы Тверская и Воздвиженка, а также Болотная, Котельническая, Софийская, Раушская набережные.  Кроме того, 7 мая с 10:00 нельзя будет проехать по Новому Арбату, Садовой-Кудринской и Звенигородскому шоссе.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Российская Газета

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