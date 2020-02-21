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21 фев 2020

Власти Москвы предупредили о пробках накануне праздников

Власти Москвы предупредили о пробках накануне праздников

В Москве в преддверии праздничных дней традиционно может усложниться ситуация на дорогах из-за увеличения количества машин

«Крупные затруднения на магистралях по направлению в область будут связаны с тем, что некоторые москвичи отправляются на праздничные дни за город и за покупками раньше обычного. Поэтому 21 февраля, прогнозируем осложнения уже начиная с 12 часов дня. Наибольшие затруднения ожидаются в центральной части города, где есть места массового скопления — кафе, рестораны и т. д.», — отмечено в сообщении ЦОДД.

Власти рекомендуют в часы пик заранее планировать поездки и пользоваться городским транспортом. Уровень загруженности дорог в столице может достигнуть 8 баллов. Интересно, что в сами праздничные дни серьезных пробок не ожидается — локальные затруднения возможны лишь вблизи крупных торговых центров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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