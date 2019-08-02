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2 авг 2019

Власти Москвы предупредили водителей об ограничении движения в День ВДВ

Власти Москвы предупредили водителей об ограничении движения в День ВДВ

Московских автомобилистов попросили быть внимательнее в День Воздушно-десантных войск 2 августа

«Московский паркинг» просит автомобилистов внимательно планировать маршруты поездок, соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не мешать пешеходам и общественному транспорту», — говорится в сообщении ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).  В свою очередь ЦОДД попросил водителей  заранее планировать маршрут и быть предельно внимательными за рулем.

Кроме этого, сегодня будут введены ограничения в связи с проведением праздника «Ильин день на улице Ильинке». Из-за этого до 17:00 движение транспорта запретят от Биржевой площади до Красной площади.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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