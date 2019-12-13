Власти Москвы предупреждают о новогодних пробках

В Москве резко увеличилось количество автомобилей, которые приезжают из-за МКАД

В Москве начались традиционные предновогодние пробки — количество машин на дорогах города резко увеличилось. Об этом в своем официальном Twitter сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве подчеркнули, что на дорожную ситуацию в столице также негативно влияют ремонтные работы на МКАД и Волоколамском шоссе.

«В городе начался предновогодний ажиотаж, мы видим увеличение количества автомобилей, которые приезжают из-за МКАД», — рассказали в ЦОДД. Ранее столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщал, что в Москве во второй половине декабря ожидается усложнение дорожной ситуации в связи с увеличением числа поездок и общим приростом автомобилей из области. Количество машин в городе начнет увеличиваться после 16 декабря и достигнет пика с 23 по 29 число.