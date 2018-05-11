Обычно «Яндекс» критикуют водители, которые считают, что тот занижает уровень пробок, выставляя 7-8 баллов тогда, когда движение в городе практически парализовано. Но неожиданно недовольство российским IT-гигантом проявили власти Москвы.

По мнению главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова балльная система оценки загруженности дорог не отражает реального положения вещей. По его словам раньше «Яндекс» ставил 7 баллов при средней скорости движения в городе в 20 км/ч, а сегодня — при 22-23 км/ч.

«Когда мы говорим про баллы, это оценка «Яндекса», это не мои какие-то попытки вычисления», — заявил Ликсутов в интервью телеканалу РБК. По его мнению справедливее указывать среднюю скорость движения в городе, для водителей и пассажиров общественного транспорта такой показатель более понятен, считает чиновник.

Правда, власти города при расчете средней скорости движения учитывают наземный общественный транспорт, который в подавляющем большинстве мест движется по выделенным путям. А «Яндекс», судя по всему, учитывает только автомобильное движение.

При этом, Максим Ликсутов отметил, что власти города не собираются искать никакие компромиссы с «Яндексом».

От официальных комментариев заявления Ликсутова в компании «Яндекс» отказались. В этом году «Яндекс.Пробки» всего один раз зафиксировали 10-балльные пробки. Произошло это в середине апреля, когда шел дождь, а движение на Новом Арбате было парализовано из-за провала грунта. При этом, уже через 15 минут оценка пробок снизилась до 9 баллов.