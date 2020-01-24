Комплексы установили на местах крупных пробок и концентрации аварий. Новые камеры умеют фиксировать нарушения скоростного режима и правил разметки, а также непропуск пешеходов

Московские власти установили на столичных дорогах 68 дополнительные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Схему размещения новых комплексов опубликовал в своем Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве подчеркнули, что комплексы установили на местах крупных пробок и концентрации аварий. Новые камеры умеют фиксировать нарушения скоростного режима и правил разметки, а также непропуск пешеходов.

«С начала года поставили еще 68 новых камер фотовидеофиксации — на проблемных местах, где нарушители стабильно создают заторы и аварийные ситуации. Еще там есть адреса по вашим предложениям», — рассказали в ведомстве.Так, новые камеры заработали на Калужском шоссе, Рязанском проспекте, улице Профсоюзная, Щелковском и Варшавском шоссе, а также шоссе Энтузиастов. Также комплексов фотовидеофиксации стало больше на Нижегородской улице, Проектируемом проезде, Ленинградском шоссе, проспекте Андропова и Большой Черкизовской улице.