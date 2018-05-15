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15 май 2018

Власти Москвы рассказали о перекрытиях дорог в мае

Власти Москвы рассказали о перекрытиях дорог в мае
Автор фото: пресс-служба правительства Москвы

Москва продолжает масштабный ремонт дорог, причем в некоторых местах отремонтировать их без перекрытия движения невозможно. Власти города сообщили об улицах, где в мае будет ограничено движение.

Так, до 25 мая по ночам (с 01:30 до 05:30) полностью будет перекрыт участок Мичуринского проспекта от дома 62, строение 2 до дома 68. На этом же проспекте (от дома 54, корпуса 1 до дома 70) круглосуточно будет ограничено движение с поэтапным занятием полосы. Это связано со строительством Солнцевской линии метрополитена.

В связи с ремонтом инженерных сетей частично перекрыта одна полоса 2-го переулка Тружеников (от пересечения с 1-м переулком Тружеников до дома 27/2). Ограничение продлится до 25 мая.

Перекроют одну полосу на Азовской улице в районе дома 39, корпуса 1, а также на Черноморском бульваре в районе домов 18 и 17, корпуса 1. Ограничения снимут 2 июня.

В связи с проведением работ на инженерных сетях водители не смогут проехать по двум полосам на 1-й Рыбинской улице (в районе дома 6, корпуса 2 по улице Сокольнический Вал). Ограничения продлятся до 1 июня.

А до 30 октября полностью перекрыт участок Полевой улицы от дома 9 до пересечения с улицей Николая Сироткина.

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При написании новости использовалась информация:
пресс-служба правительства Москвы

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