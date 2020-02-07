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7 фев 2020

Власти Москвы снова рассекретили адреса дорожных камер

Власти Москвы снова рассекретили адреса дорожных камер

Большинство новых комплексов установили в проблемных местах на Варшавском и Боровском шоссе в Москве. Все ради нашего с вами блага и дорожной безопасности

Московские власти установили на столичных дорогах 57 дополнительных камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Схему размещения новых комплексов опубликовал в своем Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве подчеркнули, что большинство новых комплексов установили в проблемных местах на Варшавском и Боровском шоссе.

«Будьте внимательны и соблюдайте ПДД. А если есть свои предложения по камерам — пишите», — говорится в сообщении. Также новые комплексы появились на Комсомольском и Ленинском проспектах, Пятницком шоссе, Волгоградском проспекте, Нахимовском проспекте, Осеннем бульваре и Проектируемом проезде. Камеры также заработали на улицах Профсоюзная, Пироговская, Поликарпова, Лобачевского и генерала Дорохова.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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