Власти Москвы заявили о снижении числа ДТП с мотоциклами

В Москве мотоциклисты стали значительно реже попадать в аварии. Также сократилось и число смертельных ДТП с участием байкеров

В Москве в 2020 году число аварий с мотоциклистами снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает департамент транспорта. «Количество погибших в таких ДТП уменьшилось на 36%, раненых — на 15%», — подчеркнули в департаменте транспорта. В ведомстве напомнили, что ежегодно количество ДТП увеличивается именно осенью. В департаменте транспорта предупредили байкеров, что выезжать на дороги после закрытия мотосезона и похолодания становится опасно.

Ранее ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД), в качестве основных причин аварий с участием мотоциклистов назвал езду байкеров на высокой скорости и невнимательность водителей автомобилей. Самыми распространенными нарушениями, приводящими к ДТП с участием мотоциклов, являются нарушение скоростного режима и правил перестроения, несоблюдение очередности проезда и дистанции.