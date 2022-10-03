Власти Нью-Йорка решили запретить автомобили с ДВС

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что с 2035 года в этом регионе будет запрещена продажа новых неэлектрифицированных автомобилей.

На данный момент этот штат является вторым по счету, кто официально заявил о своей строгой "зеленой" политике в отношении автомобилей. Первый - Калифорния . Собственно, властей данного штата всегда волновал вопрос экологии в автомобилестроении, даже Арнольд Шварнцеггер, когда был, главой штата,

Что касается запрета, то он допускает продажу не только электрокаров, но их гибридов. Глава региона отметила, что стимулировать местных жителей и бизнес к переходу на электротягу будут как местные власти, так и федеральные.