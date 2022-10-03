Автомобильный портал Motorpage
3 окт 2022

Власти Нью-Йорка решили запретить автомобили с ДВС

Власти Нью-Йорка решили запретить автомобили с ДВС
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что с 2035 года в этом регионе будет запрещена продажа новых неэлектрифицированных автомобилей.
На данный момент этот штат является вторым по счету, кто официально заявил о своей строгой "зеленой" политике в отношении  автомобилей. Первый - Калифорния. Собственно, властей данного штата всегда волновал вопрос экологии в автомобилестроении, даже Арнольд Шварнцеггер, когда был, главой штата, 
 
Что касается запрета, то он допускает продажу не только электрокаров, но их гибридов. Глава региона отметила, что стимулировать местных жителей и бизнес к переходу на электротягу будут как местные власти, так и федеральные.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota Aygo X полностью провалила "лосиный тест

03 октября 2022

Audi будет электрифицировать свои спорткары, но не так, как все

03 октября 2022

Системы экстренного торможения на автомобилях подвергли резкой критике

03 октября 2022
Toyota Corolla

Toyota обновила семейство Corolla

03 октября 2022

В России изменился механизм работы ОСАГО

03 октября 2022

Названы автомобильные запчасти, которые оказались в дефиците

03 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX50 - infiniti qx50 (2021) эстет с бицепсами и высоким iq Тест драйв
03 октября 2022

Infiniti QX50
"Эстет с бицепсами и высоким IQ"
Exeed TXL - exeed txl (2022) «к услугам состоятельных клиентов»
Тест драйв
25 сентября 2022

Exeed TXL
"«К услугам состоятельных клиентов»"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro max (2022) как полный привод изменил характер
Тест драйв
20 сентября 2022

Chery Tiggo 8
"Как полный привод изменил характер Chery Tiggo 8 Pro Max"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 5 5 1