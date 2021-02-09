Власти отчитались за работу новых камер

Речь идет о тех комплексах видеофиксации, которые отмечают положение пристегнутого ремня безопасности и использование мобильного телефона.

Более четырех тысяч нарушителей были пойманы в поле зрения новых камер – именно такая цифра содержится в недавнем отчете департамента транспорта. «Это очень много — больше населения Фолклендских островов. Использовать ремень безопасности — обязательно для всех. В 50% аварий он спасает жизнь тех, кто едет на передних сидениях, и на 75% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади», — цитирует портал Autonews пресс-службу департамента.

Между тем, стоит отметить, что камеры работают уже без поблажек. Тестовый период закончился и штрафы уже сыплются виновникам. Напомним, что за использование мобильника за рулем придется заплатить полторы тысячи рублей. Штраф за ремень – чуть ниже всего тысяча. Важно помнить, что если за рулем сидел не собственник машины, то штраф придется платить все равно ему.