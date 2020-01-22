Автомобильный портал Motorpage
22 янв 2020

Власти отменят парковочные штрафы из-за ошибок в реестре

Власти отменят парковочные штрафы из-за ошибок в реестре

Власти Москвы отменят штрафы за непродленные парковочные разрешения, которые были выписаны из-за проблем с Росреестром

Несколько дней назад прошла волна возмущений, так как тысячи москвичей не смогли продлить разрешение на бесплатную парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в системе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В результате водители вынуждены платить за стоянку, а некоторые автомобилисты получили в итоге штрафы.

Собственно, городские власти отменят эти несправедливые санкции. Об этом рассказал глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов. «Изначально были проблемы с межведомственным взаимодействием. На сегодняшний день проблемных вопросов с получением ответов из Росреестра нет. Что касается тех граждан, которые не смогли продлить парковочные разрешения, мы сделаем все, чтобы штрафы им не приходили. Если кто-то их все-таки получил, пусть направляют жалобы в ГКУ АМПП — каждое обращение будет персонально рассмотрено, и мы постараемся найти все законные способы, чтобы эти штрафы отменить», — приводит слова чиновника портал Autonews.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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