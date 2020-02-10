Власти пообещали разгрузить кольца

В ЦОДД рассказали о строительстве хордовых магистралей в Москве: Северо-Восточной, Северо-Западной, Юго-Восточной и Южной рокады

Власти Москвы пообещали разгрузить ТТК и МКАД, в том числе благодаря строительству новых трасс. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter. Так, на данный момент в столице ведется строительство хордовых магистралей: Северо-Восточной, Северо-Западной, Юго-Восточной и Южной рокады.

«Они обеспечат новые диагональные связи городских районов, разгрузят ТТК и МКАД. Новые дороги улучшат транспортную доступность для жителей 73 районов столицы», — рассказали в ведомстве. Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что после запуска движения по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) на МКАД улучшится дорожная обстановка. По его словам, открытие ЦКАД «естественным образом» выведет грузовики с МКАД и разгрузит магистраль.