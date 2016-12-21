В России может появиться система санкций за нарушения при проведении отзывов продукции. Предполагается, что это коснется, в первую очередь, автомобильной отрасли.

В начале этого месяца правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную Думу пакет поправок к КоАП, разработанный экспертами Роспотребнадзора. Эти поправки предусматривают введение широкого спектра наказаний для юридических лиц за «бездействие по предотвращению вреда от продукции, не соответствующей требованиям техрегламента».

Так, в настоящее время любые компании в России должны проверять все жалобы на свою продукцию от клиентов, информировать соответствующие ведомства (Росстандарт, Роспротребнадзор и т.п.) о несоответствии его качества текущим положениям Технического регламента, временно останавливать его производство и продажи на территории РФ, а также проводить отзыв некачественной продукции у клиентов.

В текущем законодательстве пока не предусмотрено никаких санкций в отношении юридических лиц за бездействие при обнаружении некачественной продукции или ошибки в проведении его отзыва. Роспотребнадзор же предлагает ввести следующую систему штрафов: от 30 тысяч рублей за непредоставление информации Росстандарту (даже в случае проведение сервисной кампании) до 1 млн рублей или временного прекращения деятельности на территории РФ сроком до 90 суток за отказ компании от производства или продажи дефектной продукции.

Как отмечается в документе, штрафные санкции будут распространяться не только на сами компании-производители, но и на «исполнителя, продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя».

В Роспотребнадзоре полагают, что введение системы санкций поможет обеспечить безопасность конечных потребителей. Впрочем, не все разделяют это мнение. Часть депутатов Госдумы считает, что принятие этих поправок окажет негативный эффект на российский рынок в целом и автомобильный рынок, в частности, поскольку практика отзыва продукции наиболее широко распространена именно в этом сегменте.

По мнению первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по госстроительству Вячеслава Лысакова, принятие этого законопроекта «пагубно отразится на состоянии автодилеров, положение которых и так ухудшается».

«Российским контрольным органам достать производителя довольно сложно, а продавца-дилера значительно проще» - добавил он.