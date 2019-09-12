Автомобильный портал Motorpage
12 сен 2019

Власти предупредили об осложнении дорожной ситуации в Москве

Власти предупредили об осложнении дорожной ситуации в Москве

ЦОДД бдит и заботится о нас, предупреждая, что в конце сентября к нам придет дорожный коллапс из-за погодных условий, конца каникул и отпусков, а также прибавления автомобилей в столице

В Москве в конце сентября ожидается осложнение ситуации на дорогах города. Об этом в своем Twitter сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве рассказали, что это связано с окончанием сезона отпусков и плохими погодными условиями. Ранее в ведомстве сообщили о возвращении в Москву традиционных осенних пробок. По информации ЦОДД, самый большой прирост количества автомобилей пришелся на Симферопольское (Варшавское) шоссе. Интенсивность движения здесь увеличилась на 11%.

Любопытный факт, в начале года аналитическая компания INRIX опубликовала ежегодный рейтинг городов с самыми большими пробками в мире. Как и годом ранее, Москва заняла второе место в списке населенных пунктов с наиболее сложной дорожной ситуацией.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Люди перестали гоняться за автомобильными брендами

12 сентября 2019
Aiways U5

Китайские электрокары стали рекордсменами

12 сентября 2019
Tesla Model S

Tesla будет бить рекорды

12 сентября 2019

Нарушил ПДД с ребенком в машине- заплатишь больше

12 сентября 2019
Volkswagen ID Crozz Concept 2017

Названы сроки появления нового электрокроссовера Volkswagen

11 сентября 2019
Hongqi S9 concept 2019

Автомобиль быстрее Bugatti Chiron - теперь такой есть

11 сентября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LC - lexus lc 500 2018 дьявольский дуализм Тест драйв
11 сентября 2019

Lexus LC
"Lexus LC 500: Дьявольский дуализм"
Skoda Superb - skoda superb combi 2016 неоднозначная практичность
Тест драйв
10 сентября 2019

Skoda Superb
"Неоднозначная практичность"
Bentley Continental GT - прижились ли технологии porsche в шасси bentley continental gt 2018
Тест драйв
09 сентября 2019

Bentley Continental GT
"Прижились ли технологии Porsche в шасси Bentley Continental GT?"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 2 0 1