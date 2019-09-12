Власти предупредили об осложнении дорожной ситуации в Москве

ЦОДД бдит и заботится о нас, предупреждая, что в конце сентября к нам придет дорожный коллапс из-за погодных условий, конца каникул и отпусков, а также прибавления автомобилей в столице

В Москве в конце сентября ожидается осложнение ситуации на дорогах города. Об этом в своем Twitter сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве рассказали, что это связано с окончанием сезона отпусков и плохими погодными условиями. Ранее в ведомстве сообщили о возвращении в Москву традиционных осенних пробок. По информации ЦОДД, самый большой прирост количества автомобилей пришелся на Симферопольское (Варшавское) шоссе. Интенсивность движения здесь увеличилась на 11%.

Любопытный факт, в начале года аналитическая компания INRIX опубликовала ежегодный рейтинг городов с самыми большими пробками в мире. Как и годом ранее, Москва заняла второе место в списке населенных пунктов с наиболее сложной дорожной ситуацией.