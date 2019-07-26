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26 июл 2019

Власти раскрыли новый дорожный лайфхак

Власти раскрыли новый дорожный лайфхак

Городские власти рассказали, во сколько лучше всего выезжать на дачу из Москвы.

Наверное все задумывались об идеальном времени суток для поездки на дачу, когда нет пробок и можно лететь по дороге, как на крыльях. Власти Москвы нашли ответ на этот вопрос и транслируют его всем нам. «В Москве сегодня солнечно, но если вы собрались за город, то вот вам лайфхак: до 15:00 и после 20:00 на дорогах будет свободнее», — говорится в сообщении. Заодно всех предупредили о больших заторах после 15:00

Ранее ЦОДД назвал самые загруженные магистрали по пятницам с 15:00 до 00:00. Ими стали Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе. В ведомстве эти дороги назвали самыми популярными у дачников. В ЦОДД подчеркнули, что такие данные были получены благодаря использованию интеллектуальной транспортной системы города. Также в рейтинг самых популярных дачных дорог вошли проспект Маршала Жукова, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе, Липецкая улица, Рублевское шоссе, Дмитровское шоссе и Каширское шоссе.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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