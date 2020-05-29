Власти рассказали, когда выгоднее всего купить новый автомобиль

В Минпромторге считают, что снятие режима ограничений и открытие автосалонов позволит клиентам получить самые выгодные предложения

В Минпромторге заявили, что самые выгодные предложения по покупке новых российских автомобилей для клиентов станут доступны после снятия режима ограничений и открытия дилерских центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — объяснили в министерстве.

Представитель ведомства добавил, что возобновление работы автосалонов поможет заводам поэтапно нарастить производство. Это поможет поддержать занятость большого количества сотрудников, начиная с поставщиков компонентов и заканчивая автодилерами.