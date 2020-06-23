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23 июн 2020

Власти рассказали, на что потратят деньги от платных парковок

Власти рассказали, на что потратят деньги от платных парковок

В 2020 году средства, вырученные с городских платных парковок, пустят на благоустройство дворов

В 2020 году в Северо-Восточном и Северо-Западном административном округах Москвы на деньги, полученные с платных городских парковок, проведут благоустройство 189 дворов и объектов. Об этом сообщает ГКУ Администратор московского парковочного пространства (АМПП).

«На средства от платных парковок отремонтируют детские и спортивные площадки, установят ограждения, обустроят парковочные места и пешеходные переходы, поменяют асфальт. Подробная информация о запланированных работах в течение года публикуется на сайтах управ районов в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок», — отметили в Московском паркинге. При этом жители районов могут самостоятельно принять участие в выборе проектов благоустройства, проголосовав на портале «Активный гражданин».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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