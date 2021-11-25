Власти разрешили запустить беспилотники в столице

До сегодняшнего дня беспилотные автомобили можно было тестировать лишь при наличии в них операторов, которые сидят за рулем. Также запрещалась перевозка пассажиров и багажа.

Теперь на 140 улицах можно запускать беспилотники в автономном режиме, а на девятнадцати улицах беспилотники смогут перевозить пассажиров (речь идет о такси). Если говорить о конкретных адресах, то перевозка, например, возможна на Новоясеневском и Севастопольском проспектах. Любопытно, но на территории технопарка Сколково беспилотники будут передвигаться и без операторов.

«Наша задача – создать необходимые правовые условия для возможности объективной оценки и систематизации результатов эксперимента, чтобы этот опыт нашел свое отражение в окончательной редакции законопроекта правительства РФ, который будет регулировать правила эксплуатации беспилотников» - цитируют «РИА-Новости» слова председателя думы Алексея Шапошникова.