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6 фев 2017

Власти РФ предлагают запретить парковаться рядом с ЭЗС

Власти РФ предлагают запретить парковаться рядом с ЭЗС
Автор фото: фликр.ком

В России могут запретить парковку автомобилей с традиционными ДВС рядом с зарядными стациями для электрических автомобилей.

С таким предложением выступил первый замперд комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы Вячеслав Лысаков. Как полагает чиновник, введение подобного запрета позволит предотвратить ситуации, в которых владелец электрокара не сможет воспользоваться станцией из-за того, что машиноместо перед ней занято автомобилем с двигателем, работающем на любом другом топливе. По его мнению, сумма штрафа за подобное правонарушение должна составить не более пяти тысяч рублей.

«Нужно внести соответствующие изменения в правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях, чтобы водители автомобилей несли ответственность за парковку рядом с зарядками. Двух мест для электромобилей рядом с заправкой вполне достаточно на данный момент», - заявил Лысаков.

Эту инициативу поддержали и в Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК), которая занимается созданием сети бесплатных ЭЗС на территории Москвы. Заместитель директора по автоматизации бизнес-процессов компании Сергей Степнов отметил, что владельцы некоторых заправочных станций уже начали своими силами бороться с этой проблемой и отгораживать парковочные места рядом с ЭЗС. К примеру, на заправочных станциях компании ЛУКОЙЛ такие машиноместа отгорожены конусами.

Напомним, что ранее Министерство транспорта РФ представило новые дорожные знаки, предназначенные для регулирования движения электрических автомобилей. В их число входят и знаки, запрещающие парковку всем видам транспортных средств, кроме электромобилей.

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Вечерняя Москва, Коммерсантъ, М24

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