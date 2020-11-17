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17 ноя 2020

Власти Санкт-Петербурга смогут штрафовать автомобилистов с 2021 года

Власти Санкт-Петербурга смогут штрафовать автомобилистов с 2021 года

Администрации Санкт-Петербурга могут передать полномочия ГИБДД по вынесению штрафов за нарушение правил остановки и стоянки

Местные власти собираются позаимствовать у ГИБДД право штрафовать водителей за нарушения, предусмотренные статьёй 12.16 КоАП — она наказывает за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Как сообщает «Коммерсантъ», речь идёт прежде всего о нарушениях правил парковки, за которые автомобилистам грозит штраф в 3000 рублей.

Заниматься вынесением штрафов будут сотрудники исполнительных органов власти Санкт-Петербурга, но сколько именно их будет, пока неизвестно. При этом организовывать собственную эвакуационную службу питерские дорожники не собираются: перемещением автомобилей продолжат заниматься частные структуры, с которыми заключены контракты. Проект документа о передаче полномочий сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. После этого соглашение между питерскими властями и МВД должны утвердить в правительстве.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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