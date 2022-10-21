Власти США собираются законодательно запретить опции по подписке

Сейчас некоторые европейские автопроизводители, в частности BMW, собираются внедрять подписку на некоторые опции в автомобилях, например, подогрев кресел и т.д.

Впрочем, не все одобряют такой подход. К примеру, власти штата Нью-Джерси решили на законодательном уровне ограничить предложение опций по подписке. Документ гласит, что если в автомобиле на момент покупки уже установлено некое оборудование, то взимать регулярную плату в дальнейшем за его использование нельзя. Однако есть оговорка: запрет работает только в том случае, если производитель или дилер не несут дополнительных затрат на поддержание опции.

И здесь есть нюансы. Скажем, подгорев кресел устанавливается, что называется, с завода и производитель может ограничить его работу программным путем. С другой стороны, та же навигация или какой-нибудь комплекс уже требует постоянных обновлений программного обеспечения, а это, как раз, уже затраты, а значит, внедрять подписку на эти опции будут без ограничений.