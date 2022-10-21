Автомобильный портал Motorpage
21 окт 2022

Власти США собираются законодательно запретить опции по подписке

Власти США собираются законодательно запретить опции по подписке

Сейчас некоторые европейские автопроизводители, в частности BMW, собираются внедрять подписку на некоторые опции в автомобилях, например, подогрев кресел и т.д.

Впрочем, не все одобряют такой подход. К примеру, власти штата Нью-Джерси решили на законодательном уровне ограничить предложение опций по подписке. Документ гласит, что если в автомобиле на момент покупки уже установлено некое оборудование, то взимать регулярную плату в дальнейшем за его использование нельзя. Однако есть оговорка: запрет работает только в том случае, если производитель или дилер не несут дополнительных затрат на поддержание опции.

И здесь есть нюансы. Скажем, подгорев кресел устанавливается, что называется, с завода и производитель может ограничить его работу программным путем. С другой стороны, та же навигация или какой-нибудь комплекс уже требует постоянных обновлений программного обеспечения, а это, как раз, уже затраты, а значит, внедрять подписку на эти опции будут без ограничений.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Dodge Challenger

Dodge представил Challenger, который похож на радугу

21 октября 2022

Российский суд впервые изъял автомобиль в пользу Государства у нетрезвого водителя

21 октября 2022

Европейские автопроизводители возмущены китайским автопромом

21 октября 2022
Kia Stinger [EU] (2021)

Kia Stinger уходит в прошлое

21 октября 2022

ГИБДД предупредила водителе о том, что лишение прав – это не самая страшная кара

21 октября 2022

В Москве стали выписывать неправомерные штрафы

21 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"
Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором
Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"

Написано новостей:

3 1 6 8 3