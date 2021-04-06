Власти столицы не разделяют взгляды духовенства на парковки

Не так давно представители духовенства выступили с критикой относительно повышения цен на парковки. Многие храмы, мечети и синагоги находятся на центральных улицах, что для прихожан является не самым удобным расположением.

Неудобство заключается в 380-рублевом тарифе парковки. Учитывая, что богослужения занимают не один час времени, оплата парковки становится сравнительно накладным делом. Так, например, представители мусульманского сообщества заявили о необходимости бесплатной парковки по пятницам возле мечетей, так как именно в этот день происходит наибольший поток прихожан.

В то же время столичный департамент транспорта заявляет, что религиозные объекты являются частью социальной инфраструктуры, наравне с поликлиниками, больницами и.т.д. Возле таких объектов уже изначально предусмотрено несколько бесплатных мест.