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6 апр 2021

Власти столицы не разделяют взгляды духовенства на парковки

Власти столицы не разделяют взгляды духовенства на парковки

Не так давно представители духовенства выступили с критикой относительно повышения цен на парковки. Многие храмы, мечети и синагоги находятся на центральных улицах, что для прихожан является не самым удобным расположением.

Неудобство заключается в 380-рублевом тарифе парковки.  Учитывая, что богослужения занимают не один час времени, оплата парковки становится сравнительно накладным делом.  Так, например, представители мусульманского сообщества заявили о необходимости бесплатной парковки по пятницам возле мечетей, так как именно в этот день  происходит наибольший поток прихожан.

В то же время столичный департамент транспорта заявляет, что религиозные объекты являются частью социальной инфраструктуры, наравне с поликлиниками, больницами и.т.д.  Возле таких объектов уже изначально предусмотрено несколько бесплатных мест.

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