Откладываем бумажки в сторону и закачиваем документы на смартфоны!Обладатели электронных полисов ОСАГО смогут как предъявлять сотрудникам ГИБДД для проверки распечатку документа, так и показать его на любом из электронных носителей

В России уже в ближайшее время водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве при проверке документов на дорогах. Также показать представителю Госавтоинспекции можно будет и бумажную копию документа. Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) разработало МВД России, сообщает ТАСС.



В свою очередь, сотрудник ГИБДД сможет проверить факт заключения договора, запросив сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования. В МВД считают, что это нововведение приведет положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО.

