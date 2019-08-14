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14 авг 2019

Вместо полиса мобильник

Вместо полиса мобильник
Откладываем бумажки в сторону и закачиваем документы на смартфоны!Обладатели электронных полисов ОСАГО смогут как предъявлять сотрудникам ГИБДД для проверки распечатку документа, так и показать его на любом из электронных носителей
В России уже в ближайшее время водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве при проверке документов на дорогах. Также показать представителю Госавтоинспекции можно будет и бумажную копию документа. Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) разработало МВД России, сообщает ТАСС.

В свою очередь, сотрудник ГИБДД сможет проверить факт заключения договора, запросив сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования. В МВД считают, что это нововведение приведет положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews, ТАСС

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