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16 дек 2019

Вместо реагентов на дорогах необходимо использовать виноград

Вместо реагентов на дорогах необходимо использовать виноград

В США обдумывают идею перехода на органические составы для очистки дорог от снега

Специалисты Вашингтонского государственного университет опубликовали научную статью, где отмечают, что традиционные методы борьбы с обледенением проезжей части обходятся Северной Америке, по некоторым подсчетам, в 5 миллиардов долларов в год. Сумма эта образуется не только из расходов на сами антиобледенители, технику и персонал: в ней учтены и долговременные траты, которые подразумевают нанесенный окружающей среде ущерб.

Не забыли ученые и об экологии, заявив, что ежегодно на дороги США вываливается до 27 миллионов тонн дорожной соли. В природной среде она не разлагается и может формировать долгосрочные экологические риски, а в процессе использования провоцирует разрушение асфальта и коррозию автомобильных металлов.  В качестве альтернативы предлагается использовать некий продукт, полученный из экстракта кожуры винограда путем ферментирования и химической обработки. Кроме того, в его состав входят и некоторые другие сельскохозяйственные отходы. Утверждается, что этот продукт растапливает лед куда быстрее нынешних реагентов и к тому же наносит меньше ущерба дорожному покрытию. Кроме того, он безвреден для водоемов, куда может попасть вместе со стоками.

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