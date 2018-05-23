Автомобильный портал Motorpage
23 май 2018

Внедорожник Aurus проекта «Кортеж» покажут в 2019 году

Внедорожник Aurus проекта «Кортеж» покажут в 2019 году
Автор фото: пресс-служба президента России

Компания Sollers и Минпромторг официально представили бренд Aurus, под которым в России будут продаваться автомобили, созданные в рамках проекта «Кортеж».

Пока «засветились» лишь седан Aurus «Сенат» и лимузин на его базе, а также микроавтобус Aurus «Арсенал». Широкой публике их покажут в конце августа этого года на Московском международном автосалоне. Однако в проект «Кортеж» также входил внедорожник, про который пока ничего не слышно. По словам главы Минпромторга машина будет представлена в конце следующего года и обещает стать самой массовой в линейке. Собирать ее будут на мощностях Ульяновского автозавода (принадлежит Sollers).

Продавать автомобили Aurus планируется через дилеров, пока интерес к проекту проявили два крупных игрока, торгующих автомобилями люксовых брендов: «Панавто» и «Авилон». Но в НАМИ (основной исполнитель проекта «Кортеж») не исключают создания собственного флагманского шоу-рума.

Также глава Минпромторга Денис Мантуров на презентации заявил, что автомобили Aurus будут продаваться не только обычным способом, но и по подписке. Она подразумевает ежемесячную оплату за автомобиль и услуги. Первой такой проект запустила Volvo в Северной Америке: там в абонентскую плату включено не только пользование автомобилем, но и страховка, топливо и даже услуги консьержа, который пригонит машину в нужное место к нужному месту вымытой и заправленной. Детали проекта подписки на автомобили Aurus пока неизвестны.

Ранее Денис Мантуров заявлял, что седан Aurus «Сенат» будет стоить около 10 миллионов рублей, его основными конкурентами создатели считают автомобили Bentley и Rolls-Royce. При таком же уровне роскоши автомобили Aurus будут дешевле на 15-20% своих британских конкурентов.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
АЗС

Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

23 мая 2018

Оформить ОСАГО на новый автомобиль с июля будет невозможно

23 мая 2018
Mercedes-Benz G-класса

Дизельный «Гелик»: ждать почти год

23 мая 2018

Рынок подержанных автомобилей: неожиданное сокращение

23 мая 2018

В Москве появятся новые дорожные знаки

23 мая 2018

Названы лидеры по продажам автомобилей с «механикой»

22 мая 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi RS5 - audi rs5 2018 умеет сочетать несочетаемое Тест драйв
22 мая 2018

Audi RS5
"Новый Audi RS5 умеет сочетать несочетаемое"
Lada XRay - lada xray 2018 один из самых универсальных автомобилей в своем классе
Тест драйв
17 мая 2018

Lada XRay
"LADA XRAY – один из самых универсальных автомобилей в своем классе"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 недешевый кроссовер для первого знакомства с jaguar
Тест драйв
14 мая 2018

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace: недешевый кроссовер для первого знакомства с Jaguar"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"

Написано новостей:

2 1 2 6 9