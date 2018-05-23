Компания Sollers и Минпромторг официально представили бренд Aurus, под которым в России будут продаваться автомобили, созданные в рамках проекта «Кортеж».

Пока «засветились» лишь седан Aurus «Сенат» и лимузин на его базе, а также микроавтобус Aurus «Арсенал». Широкой публике их покажут в конце августа этого года на Московском международном автосалоне. Однако в проект «Кортеж» также входил внедорожник, про который пока ничего не слышно. По словам главы Минпромторга машина будет представлена в конце следующего года и обещает стать самой массовой в линейке. Собирать ее будут на мощностях Ульяновского автозавода (принадлежит Sollers).

Продавать автомобили Aurus планируется через дилеров, пока интерес к проекту проявили два крупных игрока, торгующих автомобилями люксовых брендов: «Панавто» и «Авилон». Но в НАМИ (основной исполнитель проекта «Кортеж») не исключают создания собственного флагманского шоу-рума.

Также глава Минпромторга Денис Мантуров на презентации заявил, что автомобили Aurus будут продаваться не только обычным способом, но и по подписке. Она подразумевает ежемесячную оплату за автомобиль и услуги. Первой такой проект запустила Volvo в Северной Америке: там в абонентскую плату включено не только пользование автомобилем, но и страховка, топливо и даже услуги консьержа, который пригонит машину в нужное место к нужному месту вымытой и заправленной. Детали проекта подписки на автомобили Aurus пока неизвестны.

Ранее Денис Мантуров заявлял, что седан Aurus «Сенат» будет стоить около 10 миллионов рублей, его основными конкурентами создатели считают автомобили Bentley и Rolls-Royce. При таком же уровне роскоши автомобили Aurus будут дешевле на 15-20% своих британских конкурентов.

