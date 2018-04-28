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28 апр 2018

Внимание: в ПДД появились изменения

Внимание: в ПДД появились изменения

В ПДД внесен пункт, запрещающий «выезд на перекресток, пересечение проезжих частей, или участок перекрестка, обозначенный разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами».

В приложение к ПДД внесено определение разметки 1.26  «Разметка представляет собой изображение квадрата с нанесенными по диагонали линиями желтого цвета и может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком 1.35». Сам знак 1.35 обозначает приближение к перекрестку, участок которого обозначен разметкой 1.26 и на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами". Знак представляет собой белый треугольник в формате дорожного знака 1.6 «Пересечение равнозначных дорог». В центре поля знака расположено схематическое изображение перекрестка черного цвета, по размеру, аналогично изображенному на знаке 1.6, с изображением в центре квадрата с диагоналями красного цвета. Дорожный знак устанавливают на границе перекрестка. На сложных перекрестках при невозможности установить дорожный знак на границе перекрестка, его устанавливают на расстоянии не более 30 метров до границы перекрестка».

За этим нагромождением терминов скрывается так называемая «вафельная» разметка перекрестков. В Москве нанесли подобную разметку на нескольких перекрестках, а камеры «рассылали» штрафы за выезд в зону перекрестка при заторе, признали эксперимент успешным, после чего было принято решение внедрить такой вид разметки в России, что, соответственно, потребовало подготовки соответствующих поправок в ПДД.
 

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При написании новости использовалась информация:
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