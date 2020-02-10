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10 фев 2020

Внимательных водителей предложили награждать

Внимательных водителей предложили награждать

Эксперты предлагают ввести фиолетовые номерные знаки, которые будут отличать наиболее аккуратных и внимательных водителей

Соблюдение правил дорожного движения необходимо поощрять, в том числе выдавая им знаки отличия, считает генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский.

Эксперт отметил важность системы мотивации, в том числе нематериальной, благодаря чему, по его мнению, водители не будут нарушать правила дорожного движения, даже если в России отменят все штрафы. Для этого должна быть выстроена целая система поощрений, состоящая из ряда аспектов. Он отметил, что мотивация уже исходит от страховых компаний, которые предоставляют существенные скидки добропорядочным водителям.

«Можно давать фиолетовые номера, например, тем, кто не нарушает. Или наклейку на стекло. Или портрет где-то публиковать. И все сразу скажут, какой молодец! И зауважают», — предлагает эксперт.

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За рулем

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