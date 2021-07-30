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30 июл 2021

Во Франции тестируют шумовые радары

Во Франции тестируют шумовые радары

Власти нескольких французских городов решили бороться с шумными участниками дорожного движения. Способ борьбы был выбран нетривиальный – шумовой радар

Как работает такая технология? На самом деле сравнительно просто – у комплекса есть высокочувствительные микрофоны, которые определяют направление, откуда исходит шум. После установки точки туда направляется камера, которая делает снимок виновника.  К сожалению, в данный момент все работает в тестовом режиме, так что говорить о каких-то конкретных значениях погрешностей при измерении не приходится.

Новые комплексы проходят испытания в Париже, Ницце, Лионе и Броне. Если все пройдет удачно, то уже к середине осени подобные устройства будут работать на постоянной основе – их география применения также будет расширена.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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