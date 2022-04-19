Во сколько оценивается водительское стукачество?

Несколько регионов России внедрили практику доносительства на нетрезвых водителей – увидел, что выпивший тесть сел за руль, сообщи об этом в ГИБДД, еще и заработаешь.

К примеру, власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли постановление, согласно которому, каждый сообщивший о нетрезвом водителе получит денежное вознаграждение в размере четырех тысяч рублей. Местное ГИБДД сообщает, что люди охотно указывают на нарушителей, так с января текущего года было зафиксировано тридцать обращений.

Напомним, что за езду в нетрезвом состоянии водителей наказывают лишением прав на срок от полутора до двух лет, а также штрафом в размере 30 тыс. руб. То же наказание предусмотрено и за передачу управления нетрезвому водителю. За повторное нарушение в течение года наказание становится уголовным, а водителю грозит лишение прав на три года, штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет.