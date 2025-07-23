Во Вьетнаме начнется поэтапный запрет бензиновых скутеров к 2030 году

С 1 июля 2026 года в столице Вьетнама Ханое начнется постепенный запрет скутеров и мотоциклов с бензиновыми двигателями. Об этом сообщил премьер-министр страны Фам Минь Тьинь

Ханой по праву считается мировым центром скутеров. Здесь зарегистрировано около 7 миллионов мотоциклов и скутеров, из которых более 5,6 миллиона работают на бензине. Электрический транспорт пока составляет лишь 1,3 миллиона единиц.

Запрет будет вводиться поэтапно: сначала ограничения коснутся центральных районов города, затем распространятся на остальные зоны. К 2030 году бензиновые двухколесники полностью исчезнут с улиц Ханоя. Таким образом власти намерены сократить уровень загрязнения воздуха и улучшить экологическую обстановку в мегаполисе.

Однако переход на электротранспорт сопряжен с серьезными вызовами. Во Вьетнаме слабо развита инфраструктура зарядных станций, а стоимость новых электроскутеров остается высокой (от 1150 до 1900 долларов). Для сравнения, среднегодовой доход жителя Ханоя составляет менее 6250 долларов, что делает такие транспортные средства недоступными для значительной части населения.