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23 июл 2025

Во Вьетнаме начнется поэтапный запрет бензиновых скутеров к 2030 году

Во Вьетнаме начнется поэтапный запрет бензиновых скутеров к 2030 году

С 1 июля 2026 года в столице Вьетнама Ханое начнется постепенный запрет скутеров и мотоциклов с бензиновыми двигателями. Об этом сообщил премьер-министр страны Фам Минь Тьинь

Ханой по праву считается мировым центром скутеров. Здесь зарегистрировано около 7 миллионов мотоциклов и скутеров, из которых более 5,6 миллиона работают на бензине. Электрический транспорт пока составляет лишь 1,3 миллиона единиц.

Запрет будет вводиться поэтапно: сначала ограничения коснутся центральных районов города, затем распространятся на остальные зоны. К 2030 году бензиновые двухколесники полностью исчезнут с улиц Ханоя. Таким образом власти намерены сократить уровень загрязнения воздуха и улучшить экологическую обстановку в мегаполисе.

Однако переход на электротранспорт сопряжен с серьезными вызовами. Во Вьетнаме слабо развита инфраструктура зарядных станций, а стоимость новых электроскутеров остается высокой (от 1150 до 1900 долларов). Для сравнения, среднегодовой доход жителя Ханоя составляет менее 6250 долларов, что делает такие транспортные средства недоступными для значительной части населения.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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