Водишь дорогую машину и нарушаешь - плати больше!

Владельцев люксовых автомобилей,регулярно нарушающих ПДД, хотят заставить платить повышенные штрафы

В России могут увеличить штрафы для автомобилистов, которые регулярно нарушают правила дорожного движения на люксовых машинах. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Если мы говорим о владельцах дорогих авто, то речь, на мой взгляд, должна вестись о том, что если нарушение носит не эпизодический, а системный характер, то именно здесь и должно быть дополнительное наказание», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» сообщали, что за последние три месяца в Москве за неправильную парковку эвакуировано более 9 тыс. автомобилей люксовых брендов, среди которых 404 Porsche, 18 Bentley, 11 Maserati, восемь Rolls-Royce, три Lamborghini и один Ferrari. Отмечалось, что, несмотря на наличие рядом платных парковок, некоторые владельцы дорогих автомобилей выбирают не платить за стоянку, а оставить машину в неположенном месте.