Автомобильный портал Motorpage
24 июн 2021

Водитель, береги свои колеса!

Водитель, береги свои колеса!

У молодежи отравленной «тиктоком» появилось новое развлечение – скручивание колпачков ниппелей с автомобилей. Вопрос- зачем им это?

К сожалению, этот вопрос может остаться без ответа. Известно лишь то, что они хвастаются коллекциями колпачков в соцсетях. Собственно, там же происходят обмены и продажи этих деталей. Продажи? Да, поговаривают, что наборы оцениваются в несколько тысяч рублей, особенно, если учесть факт того, что воришек интересуют детали с дорогих или редких машин.

В целом, история берет свое начало с конца мая этого года. Причем большинство воришек находится среди российских, белорусских и украинских пользователей. Так что дорогие читатели Motorpage – берегите свои ниппели и замените колпачки для надежности. Кстати, большинство пострадавших уже так и сделали.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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