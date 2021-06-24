Водитель, береги свои колеса!

У молодежи отравленной «тиктоком» появилось новое развлечение – скручивание колпачков ниппелей с автомобилей. Вопрос- зачем им это?

К сожалению, этот вопрос может остаться без ответа. Известно лишь то, что они хвастаются коллекциями колпачков в соцсетях. Собственно, там же происходят обмены и продажи этих деталей. Продажи? Да, поговаривают, что наборы оцениваются в несколько тысяч рублей, особенно, если учесть факт того, что воришек интересуют детали с дорогих или редких машин.

В целом, история берет свое начало с конца мая этого года. Причем большинство воришек находится среди российских, белорусских и украинских пользователей. Так что дорогие читатели Motorpage – берегите свои ниппели и замените колпачки для надежности. Кстати, большинство пострадавших уже так и сделали.