Водителей электросамокатов стали наказывать за езду без прав

Необычные ситуации стали происходить в Новосибирске, пользователей самокат-шеринга стали останавливать инспекторы ГИБДД с требованием предъявить права. За их отсутствие сотрудники ведомства стали выписывать штрафы.

Причина необычная - в ГИБДД утверждают, что парк сервиса состоит из самокатов с моторами мощнее 250 Вт. По мнению правоохранительных органов, для езды на таких самокатах нужны водительское удостоверение категории М и шлем.

Представители сервиса аренды выступили с опровержением, что парк их электросамокатов изготовлен специально для проката, и поэтому моторы СИМ развивают лишь 143,3 Вт, а максимальная скорость движения самокатов принудительно ограничена на отметке 25 км/ч