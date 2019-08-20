Водителей начинают «разоружать»

Если вдруг в Вашем гараже стоит списанный бронетранспортер, который когда-то был оформлен как трактор, то остерегайтесь. Возможно, Вам скоро придет письмо от Гостехнадзора с запретом на дальнейшую эксплуатацию данного транспорта

Как сообщает портал Motor1, Гостехнадзор города Москвы начал рассылать владельцам списанных со службы бронеавтомобилей уведомления с требованием вернуть свидетельства о регистрации, которые были выданы ранее, и отказывать в постановке на учет новых демилитаризованных машин.

В свою очередь, ВТО (общественная организация «Военно-техническое общество»), которое и предало огласке ситуацию, заявляет, что Гостехнадзор признает недействительными выданные ранее свидетельства о регистрации и требует вернуть их, ссылаясь на нарушение действующего законодательства. Члены межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники намерены подать коллективный иск с целью оспорить данные решения – из-за отзыва СТС на бронемашины общество не может проводить патриотические акции. Между тем, Гостехнадзор пока воздерживается от комментариев.