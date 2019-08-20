Автомобильный портал Motorpage
20 авг 2019

Водителей начинают «разоружать»

Водителей начинают «разоружать»

Если вдруг в Вашем гараже стоит списанный бронетранспортер, который когда-то был оформлен как трактор, то остерегайтесь. Возможно, Вам скоро придет письмо от Гостехнадзора с запретом на дальнейшую эксплуатацию данного транспорта

Как сообщает портал Motor1, Гостехнадзор города Москвы начал рассылать владельцам списанных со службы бронеавтомобилей уведомления с требованием вернуть свидетельства о регистрации, которые были выданы ранее, и отказывать в постановке на учет новых демилитаризованных машин.

В свою очередь, ВТО (общественная организация «Военно-техническое общество»), которое и предало огласке ситуацию, заявляет, что  Гостехнадзор признает недействительными выданные ранее свидетельства о регистрации и требует вернуть их, ссылаясь на нарушение действующего законодательства. Члены межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники намерены подать коллективный иск с целью оспорить данные решения – из-за отзыва СТС на бронемашины общество не может проводить патриотические акции. Между тем, Гостехнадзор пока воздерживается от комментариев.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Частные камеры - это благо. Снова.

20 августа 2019

Infiniti смешает кроссовер с купе

20 августа 2019

Электрокар Mazda заметили на тестах

20 августа 2019

Некоторые водители будут освобождены от штрафов. Возможно

20 августа 2019

В России ликвидируют самую длинную сплошную

20 августа 2019

Логотип BMW: пропеллеров там нет!

20 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q8 - на какой крючок вас может подцепить audi q8 2019 Тест драйв
20 августа 2019

Audi Q8
"На какой крючок вас может подцепить Audi Q8"
KIA Cee'd - kia seed sw 2019 вид спереди
Тест драйв
19 августа 2019

KIA Cee'd
"Владельцу KIA Ceed SW не нужно выбирать – грузить по полной или гонять от души. Часть 2"
Mercedes-Benz B-Class - mercedes-benz b-class 2019 …всё должно быть прекрасно
Тест драйв
16 августа 2019

Mercedes-Benz B-Class
"…всё должно быть прекрасно"
Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class - сравнительный тест птица-тройка по-немецки: драйверский bmw 3 series, комфортабельный mercedes-benz c-class или рассудительный audi a4?
Сравнительный тест
14 августа 2019

Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class
"Птица-тройка по-немецки: драйверский BMW 3 Series, комфортабельный Mercedes-Benz C-Class или рассудительный Audi A4?"

Написано новостей:

2 4 0 3 1