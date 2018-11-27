Водителей накажут с помощью нейронных сетей

В Москве собираются запустить усовершенствованную технологию распознавания автомобилей. Теперь камеры смогут подробно определять модель автомобиля и сравнивать данные с базами правоохранительных органов

Все усовершенствования заключаются в умении комплексов считывать тип, марку и модель автомобиля по силуэтам, логотипам и фонарям. К примеру, если комплекс зафиксировал превышение скорости, то нейронная сеть, проанализировав фотографию и силуэт машины (в ее базе есть сведения более чем о 100 моделях), «поймет», что нарушитель — это Kia Rio или Lada Vesta. Данный вывод автоматически перепроверят в базе данных МВД по госномеру: если модель подтвердится, то материалы с признаками нарушения будут обработаны по упрощенному алгоритму и сразу направятся в ГИБДД, где уже будут подготовлены штрафные извещения.

Важно заметить, что система сможет отследить и такие ситуации, где автомобиль передвигается, например, с перебитыми номерами. Если нейросеть увидела одну машину, а в базе данных по номеру числится совсем другой автомобиль, то материалы уйдут на тщательную проверку.Власти города сообщают, что идея технологии была позаимствована у военных. На данный момент в столице уже ведется тестовая эксплуатация системы. Всего на разработку комплекса власти потратят около 200 миллионов рублей.