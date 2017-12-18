Россия постепенно гармонизирует ПДД с европейским дорожным законодательством. Там водителю запрещено находиться рядом с автомобилем на дороге в темное время суток в одежде без световозвращающих элементов. Скоро, у нас будет также: постановление о внесении соответствующих поправок подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В силу он вступает через 90 дней с момента подписания (12 декабря).

Правила дорожного движения дополнены новым пунктом, в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала.

Законопроект подготовило МВД. Согласно статистике в первом полугодии этого года на российских дорогах произошло 66 наездов на водителей, которые вынужденно остановились на дороге в темное время суток, их не заметили и сбили. Это на 4,8% больше чем годом ранее.

В большинстве случаев водители находились на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов, что не позволяло другим водителям вовремя их заметить и принять соответствующие меры по недопущению наезда. Сопутствуют этому, в том числе неблагоприятные погодные условия (дождь, снег, туман).

Практика обязательного наличия жилета со световозвращающими полосами существует в большинстве европейских стран. Причем во многих из них за отсутствие жилета полагается штраф. За отсутствие защитного жилета предусматривается административная ответственность в виде штрафа (в Австрии - 14 евро, Бельгии - 50 евро, Испании - 91 евро, Италии - от 34 до 138 евро, Словакии - от 50 до 150 евро). В Португалии отсутствие жилета в автомобиле влечет ответственность водителя в виде штрафа в размере от 60 до 300 евро. Если водитель, выйдя из автомобиля при аварийной остановке, не надел жилет, размер штрафа составит от 120 до 600 евро.

