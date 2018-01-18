Министерство внутренних дел приступило к работе над поправками в Уголовный кодекс, которые помогут убрать лазейку для тех, кто пытается избежать наказания за аварию, совершенную в пьяном виде.

По действующему законодательству, нетрезвое состояние является отягчающим обстоятельством при аварии, виновнику грозит уголовное наказание. По данным МВД некоторые водители демонстративно выпивают алкоголь после ДТП, в результате чего их не удается привлечь к ответственности по более жестким нормам законодательства.

В результате к виновникам применяют статью КоАП, которая ведет к лишению прав за употребление алкоголя после ДТП, но серьезного уголовного наказания им удается избежать из-за того, что экспертизой уже невозможно установить был ли водитель пьян в момент совершения аварии.

«В результате таких ситуаций дознаватели вынуждены принимать решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 2641 УК, а следователи – исключать квалифицирующий признак в виде совершения преступления в состоянии опьянения, поскольку употребление лицом алкоголя», — говорится в уведомлении ведомства.

Какие именно поправки готовит МВД пока неизвестно.

