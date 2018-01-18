Автомобильный портал Motorpage
18 янв 2018

Водителей отучат пить после аварии

Водителей отучат пить после аварии

Министерство внутренних дел приступило к работе над поправками в Уголовный кодекс, которые помогут убрать лазейку для тех, кто пытается избежать наказания за аварию, совершенную в пьяном виде.

По действующему законодательству, нетрезвое состояние является отягчающим обстоятельством при аварии, виновнику грозит уголовное наказание. По данным МВД некоторые водители демонстративно выпивают алкоголь после ДТП, в результате чего их не удается привлечь к ответственности по более жестким нормам законодательства.

В результате к виновникам применяют статью КоАП, которая ведет к лишению прав за употребление алкоголя после ДТП, но серьезного уголовного наказания им удается избежать из-за того, что экспертизой уже невозможно установить был ли водитель пьян в момент совершения аварии.

«В результате таких ситуаций дознаватели вынуждены принимать решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 2641 УК, а следователи – исключать квалифицирующий признак в виде совершения преступления в состоянии опьянения, поскольку употребление лицом алкоголя», — говорится в уведомлении ведомства.

Какие именно поправки готовит МВД пока неизвестно.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jeep Grand Commander

Рассекречен большой кроссовер Jeep

18 января 2018
Кортеж

Известна цена автомобилей «Кортеж»

18 января 2018
Jeep Cherokee

Обновленный Jeep Cherokee получил новый мотор

18 января 2018
Skoda Kamiaq

Рассекречен дешевый кроссовер Skoda

17 января 2018
Kia Forte/Cerato

Kia Cerato получил вариатор

17 января 2018
Nissan Xmotion

Nissan показал концепт внедорожника с… рыбкой

17 января 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1 - сравнительный тест bmw x1 xdrive20i 2016 и mercedes-benz gla 250 2017. против правил Сравнительный тест
17 января 2018

Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1
"Против правил"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2018 обольститель
Тест драйв
15 января 2018

Hyundai Sonata
"Обольститель"
DFM AX7 - dongfeng ax7 2015 общий средний
Тест драйв
12 января 2018

DFM AX7
"Общий средний"
KIA Cerato - kia cerato 2016 как тонкая настройка изменила характер kia cerato
Тест драйв
09 января 2018

KIA Cerato
"Как тонкая настройка изменила характер KIA Cerato"

Написано новостей:

2 0 5 2 4