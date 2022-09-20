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20 сен 2022

Водителей предупредили о дефиците запчастей для немецких автомобилей

Водителей предупредили о дефиците запчастей для немецких автомобилей

Найти на рынке оригинальные запчасти на модели от Volkswagen Group — большая проблема, предупредили страховые компании.

«Пока неизвестно, наладится ли канал с альтернативными поставками запчастей — Недавно пошли запчасти на «корейцев», потом вдруг перестали приходить. На модели от концерна VAG, включая Audi, Porsche, запчастей просто не найти. То же самое с Mercedes-Benz, BMW, с Range Rover от производителя Land Rover» -приводит портал Autonews слова представителей страховых компаний.

Главная проблема заключается в том, что по КАСКО с клиентами еще можно договориться и определить сроки ремонта, которые будут оптимальными для обеих сторон. В ОСАГО же сроки ремонта установлены законом и страховые компании просто не могут выполнить свои обязательства вовремя.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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