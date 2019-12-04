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4 дек 2019

Водителей предупредили о метели

Водителей предупредили о метели

Автомобилистам рекомендуют сегодня пользоваться городским транспортом из-за ухудшения погодных условий в Москве

ГКУ «Центр организации дорожного движения» обратился к московским автомобилистам с просьбой по возможности пользоваться общественным транспортом. Как сообщает учреждение в своем официальном Twitter, в столице ожидается метель. Кроме того, в городе еще проводится большое количество дорожных работ. Все это приведет к серьезному ухудшению дорожной ситуации в Москве.

«Синоптики обещают снег и метель. На дорогах будет сложно и скользко. Лучший способ спрятаться от непогоды и заторов утром и вечером — городской транспорт», — говорится в сообщении. Наиболее крупные дорожные заторы прогнозируются в центральной части города и на кольцевых магистралях. В случае если отказаться от использования личного транспорта невозможно, в учреждении просят водителей быть внимательнее и аккуратнее на дороге, соблюдать дистанцию, а также избегать резких маневров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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