Водителей предупреждают об опасности лосей-лизунов

В соцсетях появились изображения и видео световых табло с надписью «Не позволяйте лосям лизать свои машины», сделанные якобы в Канаде

Издание Snopes проверило, не являются ли эти фото неумелым розыгрышем. Оказалось, что в некоторых регионах страны лоси действительно стали настоящей проблемой. Дело в том, что лоси очень любят соль, а зимой канадские дорожники используют ее, чтобы предохранить дорожное полотно от обледенения. Соль копится на бамперах и кузовах автомобилей, что и привлекает лосей. От простого слизывания соли с асфальта животные перешли к поиску машин и регулярно выходят на близлежащие к лесам парковки в надежде раздобыть лакомство.

Власти ряда канадских провинций при помощи подобных билбордов предостерегают автомобилистов от контакта с дикими животными: это может быть опасно как для лосей, так и для людей. Кроме того, кормить обитателей национальных парков в Канаде просто запрещено и карается денежным штрафом.