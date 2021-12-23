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23 дек 2021

Водителей просят не садиться за руль

Водителей просят не садиться за руль

Сегодняшний день станет самым загруженным днем в преддверии нового года. Эксперты ЦОДД сообщают, что уже к обеду дорожная ситуация будет оцениваться в 8 баллов, а к вечеру пробки станут десятибальными.

«Мы рекомендуем сделать выбор в пользу общественного транспорта: метро, МЦК, МЦД, автобусов и трамваев. Так вы сможете сэкономить 1,5-2 часа в дороге» - цитирует портал Autonews представителей ЦОДД.  В ведомстве заявляют, что самые трудные дорожные ситуации образуются в центре города, на ТТК и МКАД.

Что касается причин заторов, то их несколько. Во-первых, тяжелые погодные условия – за прошедшую неделю выпало очень много снега. Второй пункт вытекает прямо из первого – возникновение различных мелких ДТП. Третий пункт-  дорожные работы. Разумеется, из-за предновогоднего ажиотажа, на дороги попросту выезжает больше машин.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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