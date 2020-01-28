Водителей просят отказаться от поездок из-за снегопада

Нынешняя непогода может привести к усложнению дорожной ситуации в столице и области — пробкам и увеличению количества ДТП

В Москве из-за снегопада прогнозируется серьезное осложнение дорожной ситуации. Об этом сообщает «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в своем Twitter. По его данным, снег будет идти в столице весь день. В ведомстве ожидают снижения скорости движения автомобилей в городе и увеличения числа заторов.

В сложившейся ситуации ЦОДД обратился к водителям с просьбой по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях. Если отказаться от использования личного транспорта невозможно, ведомство рекомендует быть предельно внимательными на дороге. В ведомстве напомнили автомобилистам о более длинном пути торможения машины на заснеженной дороге, а также о недопустимости резких торможений и перестроений.