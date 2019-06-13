Водителей проверят на наркотики с помощью нового теста

ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Вводится промежуточный экспресс-тест, который при позитивном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки.

При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест. Представители ведомства не раскрывают подробностей о механике, однако, скорее всего, речь идет о кассетном тесте для определения нескольких видов распространенных наркотических веществ (опиатов, героина, кокаина, марихуаны и т. д.). Этот тест станет лишь основанием для дальнейшего направления водителя на полноценное медицинское освидетельствование с забором анализа мочи.

Что касается алкогольного опьянения, то появится новое основание для проверки водителя на опьянение — «показания приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ». Например, инспектор сначала попросит водителя дунуть в прибор. Тест займет одну–две минуты. В случае обнаружения алкоголя водителя отправят на полноценное освидетельствование — с понятыми и проверкой с помощью алкометра.