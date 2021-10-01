Автомобильный портал Motorpage
1 окт 2021

Водителей-учеников выпустят на магистрали

Водителей-учеников выпустят на магистрали

До сегодняшнего дня ученики автошкол  в рамках занятий не имеют права выезжать на оживленные магистрали  и трассы, однако, в МВД готовы изменить существующие правила

На днях инициативная группа от МВД направила в Минпросвещения поправки к законодательству, согласно которым автошколы обяжут обучать навыкам вождения автомобилем и мотоциклом в условиях оживленных автомагистралей. В ведомстве считают, что будущие водители должны отрабатывать свои навыки и в условиях плотного траффика.

Интересно, что в автошколах в целом поддерживают инициативу, однако, есть опасения, что придется существенно переделывать существующие учебные программы. Так, глава Национального союза российских автошкол, Елена Зайцева заявила, что нельзя просто так выехать с учеником на автостраду - автошколам придется включать определенные участки магистралей в свои учебные маршруты и утверждать внутренние рекомендации для нового вида обучения.  Разумеется, на это потребуется время, и в полную силу эта схема (в случае одобрения) заработает не раньше следующего года.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Появилась информация о новом Skoda Superb

01 октября 2021
Grenadier

Ineos Grenadier стал доступен к предзаказу

01 октября 2021
Honda Integra

Honda возродила модель Integra

01 октября 2021
Hyundai Solaris 2017 вид спереди

Сколько угнали машин в России за год?

30 сентября 2021
Jeep Renegade 4xe (2021)

Jeep Renegade ушел с российского рынка

30 сентября 2021
Genesis GV60

Раскрыты характеристики Genesis GV60

30 сентября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LC - lexus lc 500 (2021) просто любовь Тест драйв
01 октября 2021

Lexus LC
"Просто любовь"
KIA Carnival - kia carnival (2021) размер и его значение
Тест драйв
29 сентября 2021

KIA Carnival
"Размер и его значение"
Skoda Rapid - skoda rapid (2020) дама с собачкой и skoda rapid
Тест драйв
27 сентября 2021

Skoda Rapid
"Почему Skoda Rapid должен понравиться вашей женщине?"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"

Написано новостей:

2 9 2 0 1