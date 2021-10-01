Водителей-учеников выпустят на магистрали

До сегодняшнего дня ученики автошкол в рамках занятий не имеют права выезжать на оживленные магистрали и трассы, однако, в МВД готовы изменить существующие правила

На днях инициативная группа от МВД направила в Минпросвещения поправки к законодательству, согласно которым автошколы обяжут обучать навыкам вождения автомобилем и мотоциклом в условиях оживленных автомагистралей. В ведомстве считают, что будущие водители должны отрабатывать свои навыки и в условиях плотного траффика.

Интересно, что в автошколах в целом поддерживают инициативу, однако, есть опасения, что придется существенно переделывать существующие учебные программы. Так, глава Национального союза российских автошкол, Елена Зайцева заявила, что нельзя просто так выехать с учеником на автостраду - автошколам придется включать определенные участки магистралей в свои учебные маршруты и утверждать внутренние рекомендации для нового вида обучения. Разумеется, на это потребуется время, и в полную силу эта схема (в случае одобрения) заработает не раньше следующего года.