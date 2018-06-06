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6 июн 2018

Водителей ждет новый штраф

Водителей ждет новый штраф

Неизвестно, зачем таможенники попросили себе такое правое, но вскоре и они смогут останавливать автомобили. Причем, за неподчинение грозит штраф.

Госдума приняла во втором основном чтении законопроект, наделяющий сотрудников ФТС правом останавливать автомобили. При этом, в документе, который был внесен правительством, речь идет об «определенных категориях транспортных средств», но нигде не уточняется, что это за категории.

Изменения будут внесены в две статьи Кодекса об административных правонарушениях. Первая это 12.25 «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства». Сейчас штраф в размере 500-800 рублей предусмотрен только для водителей, которые не подчинились требованию сотрудника полиции или транспортного контроля. После принятия поправок к ним присоединятся и сотрудники ФТС.

Также будут внесены изменения в статью 23.8, которая регулирует полномочия сотрудников ФТС. Их должностные лица смогут рассматривать дела об административных правонарушениях и в этой сфере.

Законопроекту предстоит пройти формальное третье чтение (во втором все депутаты проголосовали за внесение поправок), одобрение Совета Федерации, а затем поправки будут внесены в соответствующие статьи КоАП.
 

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При написании новости использовалась информация:
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