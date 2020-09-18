Водители не доверяют своим автомобилям

Современные системы довольно часто ломаются и являются основным источником потери внимания за рулем

Интересное исследование было проведено в Великобритании: 1000 автомобилистов опросили на предмет доверия системам так называемого инфотеймента, т.е. информационно-развлекательным сервисам автомобиля. Исследование показывает, что несовершенство этих систем заставляет многих водителей относиться к ним с опаской.

Шесть из десяти водителей не доверяют современным информационно-развлекательным системам, потому что они имеют тенденцию ломаться и отвлекать внимание, пишет Autoevolution со ссылкой на компанию Rivervale Leasing, проводившую опрос. Что касается поломок — на то, что какая-то из функций в какой-то момент перестала работать — подключение по Bluetooth, навигация, интеграция со смартфоном через Android Auto или Apple CarPlay — указал каждый третий водитель.