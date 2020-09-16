Водители сообщили о появлении более вежливых инспекторов ГИБДД

Исследование среди российских автомобилистов показало, что сотрудники Госавтоинспекции стали более доброжелательными

Примерно одна треть российских водителей считает, что инспекторы ГИБДД стали более вежливыми. Это следует из опроса сайта Drom.ru, в котором приняли участие более 10 тыс. автомобилистов из разных регионов России. Респондентов попросили ответить на вопрос: «Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения стали вежливее, вы согласны?». С этим утверждением согласилось 34% опрошенных, а еще 28% заявили, что «они и раньше были вежливыми».

При этом 12% водителей считают, что в целом отношение инспекторов к автомобилистам изменилось в «лучшую сторону», однако среди них по-прежнему встречается хамство во время оформления документов. Пятая часть респондентов (21%) выбрала вариант ответа: «Нет, везде хамят, как и раньше».