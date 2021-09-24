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24 сен 2021

Водители Великобритании будут платить транспортный налог по километрам

Водители Великобритании будут платить транспортный налог по километрам

Как вам такая идея – проехал за год пять тысяч километров – заплати пять тысяч в условной валюте, проехал десять – отдай десятку в правительственные карманы. Звучит дико, мы согласны, но в Англии, похоже, готовы запустить данную инициативу

Фактически, все дороги страны превратятся в платные. Выражаться это будет в том, что транспортный налог будет высчитываться, исходя из пройденного за год километража. Уже известны некоторые подробности перехода на новую систему налогообложения. Так, водители получат 3000 бесплатных миль, а жители сельской местности — 4000 миль. Пробеги сверх этого будут облагаться налогом, размер которого пока не установлен.

А знаете, в чем смысл внедрения новых налогов? Правительство считает, что в казну не доходит приличная часть средств, так как люди пересаживаются на электромобили и не платят за бензин, в стоимость которого входит и определенная часть дорожных сборов.  Стоит ли говорить, что население Англии уже выступило с резкой критикой данной инициативы. Забавно, но зарубежный опыт захотели перенять и в российском департаменте транспорта.  В официальном аккаунте ведомства в Twitter появилось сообщение о том, что подобная мера поможет стимулировать переход водителей на общественный транспорт, что улучшит экологию страны.

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За рулем

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