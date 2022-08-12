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12 авг 2022

Водителя в Екатеринбурге оштрафовали за непристегнутого кота

Водителя в Екатеринбурге оштрафовали за непристегнутого кота
Рассматривая данный случай, возникает логичный вопрос. Хорошо, пассажирам и водителю пристегиваться надо по правилам, но где прописано, что и кота надо тоже фиксировать?
Чтобы не потерять нить повествования расскажем о случае целиком. Итак, дано – Екатеринбург, трасса Сибирского тракта, фура и дорожная камера. Водитель едет за рулем, пристегнутый, а на лобовое стекло со стороны пассажира приклеен плюшевый кот. Проезжая мимо камеры, устройство считывает кота, как пассажира без ремня и сигнализирует о правонарушении. Инспектор, который выносит постановление почему-то не обращает внимания на курьез и выписывает штраф.
 
Забавно, но позже ГИБДД признала свои действия неправомерными: «Постановление было вынесено ошибочно. В настоящее время с гражданином состоялся разговор, был разъяснен порядок обжалования постановления. В ближайшее время он обратится с обжалованием и постановление будет отменено»- приводят заявление ведомства местные СМИ.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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